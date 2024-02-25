Чи може Україна програти війну: аналітики дали прогноз  

Контранступ ЗСУ 2023 року не приніс очікуваних результатів. Війна набула позиційного характеру, а обіцяна допомога США затримується.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Ситуація сьогодні важка, але далеко не безнадійна. Російські війська відновили ініціативу на фронті, атакують та досягають результатів. Українці втомлені та стурбовані тим, що американська військова допомога припиниться, але вони продовжують воювати з рішучістю, винахідливістю та майстерністю. Українська ППО збиває російські літаки, а українські оператори безпілотників і ракет топлять російські кораблі. Українські солдати борються за свої позиції проти російських "м’ясних нападів", використовуючи безпілотники новими способами, а також доступну їм артилерію, танки та традиційну зброю війни. Українські ВПС отримають свої перші F-16 найближчими місяцями, і європейські союзники України поспішають усунути недоліки в іншій військовій техніці. Американська військова допомога залишається важливою — лише Сполучені Штати мають ресурси, щоб надати Україні саме зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо Сполучені Штати врешті-решт відмовляться від цієї допомоги, то ситуація може стати дуже складною", - вважають експерти.

Водночас аналітики зазначають, що Україна не програла і програвати немає причин. Тим часом росіяни пристосовуються до тривалої війни.

"Російська армія має багато недоліків, якими Україна навчилася користуватися. А сукупна економічна потужність союзників України у багато разів перевищує економічну потужність Росії", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що Росія стала значно слабшою, ніж здається на перший погляд, а Україна, попри затягування допомоги від США, здобуде перемогу в повномасштабній війні.

Читайте також: