Может ли Украина проиграть войну: аналитики дали прогноз

Контранступление ВСУ в 2023 году не принесло ожидаемых результатов. Война приобрела позиционный характер, а обещанная помощь США задерживается.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Ситуация сегодня тяжелая, но далеко не безнадежная. Российские войска возобновили инициативу на фронте, атакуют и достигают результатов. Украинцы устали и обеспокоены тем, что американская военная помощь прекратится, но они продолжают воевать с решительностью, изобретательностью и мастерством. Украинская ПВО сбивает российские самолеты, а украинские операторы беспилотников и ракет топят российские корабли. Украинские солдаты борются за свои позиции против российских "мясных нападений", используя беспилотники новыми способами, а также доступную артиллерию, танки и традиционное оружие войны. Украинские Воздушные силы получат первые F-16 в ближайшие месяцы, и европейские союзники Украины спешат устранить недостатки в другой военной технике. Американская военная помощь остается важной — только у Соединенных Штатов есть ресурсы, чтобы предоставить Украине именно сейчас то, в чем она больше всего нуждается. Если США откажутся от этой помощи, то ситуация может оказаться очень сложной", — считают эксперты.

В то же время, аналитики отмечают, что Украина не проиграла и проигрывать нет причин. Тем временем россияне приспосабливаются к продолжительной войне.

"Российская армия имеет много недостатков, которыми Украина научилась пользоваться. А совокупная экономическая мощность союзников Украины многократно превышает экономическую мощь России", — говорится в отчете.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Россия стала значительно слабее, чем кажется на первый взгляд, а Украина, несмотря на затягивание помощи от США, одержит победу в полномасштабной войне.

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