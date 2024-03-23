Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками

Перебувайте в укриттях до відбою.

Є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Також наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

Потурбуйтеся про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Пізніше українські військові повідомили про відбій загрози балістики.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня Росія здійснила чергову потужну атаку на українські міста. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в деяких населених пунктах відключено електропостачання, є перебої з тепло- та водопостачанням.

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