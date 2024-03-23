Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками

Находитесь в укрытиях до отбоя.

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Также несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.

Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

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Позже украинские военные сообщили об отбое угрозы баллистики.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.

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