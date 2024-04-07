Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении в нашими воинами отражены 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении во враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак позиций наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

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