Втрати росіян на фронті невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 447 5100 військових, за останню добу – 820 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб

танків ‒ 7074 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54)

артилерійських систем – 11316 (+54)

РСЗВ – 1036 (+4)

засоби ППО ‒ 749

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61)

крилаті ракети ‒ 2064 (+4)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79)

спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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