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Втрати росіян на фронті невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Втрати росіян на фронті невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Окупанти мають значні втрати / Фото: Associated Press

Окупантв стало менше на нашій землі.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 447 5100 військових, за останню добу – 820 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб 
  • танків ‒ 7074 (+17) 
  • бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) 
  • артилерійських систем – 11316 (+54) 
  • РСЗВ – 1036 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 749 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61)
  • крилаті ракети ‒ 2064 (+4)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) 
  • спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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