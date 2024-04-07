Втрати росіян на фронті невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Окупантв стало менше на нашій землі.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 447 5100 військових, за останню добу – 820 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб
- танків ‒ 7074 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54)
- артилерійських систем – 11316 (+54)
- РСЗВ – 1036 (+4)
- засоби ППО ‒ 749
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61)
- крилаті ракети ‒ 2064 (+4)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)
Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.
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