Нічний удар по Україні: скільки "Шахедів" збила ППО

Сьогодні вночі росіяни традиційно атакували українські міста.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників.

У Харкові ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, після чого зайнялась пожежа.

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