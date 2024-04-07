"Вагнеровцы" войдут в спецназ Кадырова: аналитики сообщили нюансы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 3 тысячи бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вместе с командиром с позывным "Ратибором" переходят в подконтрольное ему спецподразделение Росгвардии "Ахмат".

Об этом говорится в отчете Института исследования войны.

По словам Кадырова, Минобороны России уже выделило необходимое количество вакантных мест в составе спецназа "Ахмат" для размещения личного состава "Вагнера" и личный состав "Вагнера" может приступить к выполнению боевых задач после решения всех организационных вопросов.

"Упоминание Кадырова о МО России указывает на то, что эти элементы "Вагнера" будут подчинены МО России, а не Росгвардии", – считают аналитики.

Ранее ISW оценивало, что МО России начало кампанию, которая имела целью прямое подчинение сил "Вагнера" МО России.

"Передача личного состава "Вагнера" в подразделения спецназа "Ахмат" вызвала определенную критику со стороны аффилированных с "Вагнером" иррегулярных формирований, таких как диверсионно-штурмовая группа "Русич". Связанные с Кремлем милблогеры в основном радовались, утверждая, что у ЧВК "Вагнера" было два варианта: либо сохранить свои прошлые обиды, либо разрешить им пойти служить российскому государству", — добавили аналитики.

Напомним, после смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 августа 2023 часть наемников перебросили в Беларусь. Британская разведка оценивала их количество на июль 2023 года в несколько тысяч человек.

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