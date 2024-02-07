В РФ для "вагнеровцев" строят новую базу – британская разведка

На новой базе ЧВК "Вагнер" также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии.

На юге России строят новую основу базы для наемников ЧВК "Вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, косвенно подтверждающий подчинение группы Росгвардии.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Новый полевой командир группы "Вагнера" Антон "Лотос" Елизаров обнародовал свое первое видеозаявление после гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и бывшего полевого командира Дмитрия "Вагнера" Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно рассказал о местонахождении нового штаба "Вагнера" в Казачьих Лагерях в Ростовской области на юге России, расположенном рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии.

По данным британской разведки, Росгвардия предположительно готовит новое формирование Добровольческого корпуса из опытных наемников "Вагнера" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, скорее всего, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и понимает, что, подчинив "Вагнер" Росгвардии, она устранила бы любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" мог представлять для безопасности российского режима", — говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии объяснила, для чего тысячи "вагнеровцев" остаются в Беларуси.

Читайте также: