В РФ для "вагнерівців" будують нову базу – британська розвідка

На новій базі ПВК "Вагнер" також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії.

На півдні Росії будують нову основу базу для найманців ПВК "Вагнер". На новій базі також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування групи Росгвардії.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Новий польовий командир групи "Вагнера" Антон "Лотос" Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра "Вагнера" Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров докладно розповів про місцезнаходження нового штабу "Вагнера" у Козачих Таборах у Ростовській області на півдні Росії, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.

За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених найманців "Вагнера" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши "Вагнеру" Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" міг становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії пояснила, для чого тисячі "вагнерівців" залишаються у Білорусі.

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