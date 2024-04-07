"Вагнерівці" увійдуть до спецназу Кадирова: аналітики повідомили нюанси 

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 3 тисячі колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" разом із командиром із позивним "Ратибор" переходять у підконтрольний йому спецпідрозділ Росгвардії "Ахмат".

Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни

Зі слів Кадирова, Міноборони Росії вже виділило необхідну кількість вакантних місць у складі спецназу "Ахмат" для розміщення особового складу "Вагнера", і особовий склад "Вагнера" може приступити до виконання бойових завдань після вирішення всіх організаційних питань.

"Згадка Кадирова про МО Росії вказує на те, що ці елементи "Вагнера" будуть підпорядковані МО Росії, а не Росгвардії", - вважають аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що МО Росії розпочало кампанію, яка мала на меті пряме підпорядкування сил "Вагнера" МО Росії.

"Передавання особового складу "Вагнера" до підрозділів спецназу "Ахмат" викликала певну критику з боку афілійованих з "Вагнером" іррегулярних формувань, таких як диверсійно-штурмова група "Русич". Пов’язані з Кремлем мілблогери здебільшого раділи, стверджуючи, що у персоналу ПВК "Вагнера" було два варіанти: або зберегти свою минулу образу, або дозволити їм піти служити російській державі", - додали аналітики.

Нагадаємо, після смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23 серпня 2023 року частину найманців перекинули до Білорусі. Британська розвідка оцінювала їхню кількість станом на липень 2023 року у кілька тисяч осіб.

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