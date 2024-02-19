У Криму "засвітились" найманці "Вагнера" – фото

До Криму приїхало багато російських військових.

До тимчасово окупованого Джанкою у Криму приїхали російські військові, серед них – найманці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти нашого руху повідомляють, що до Джанкоя прибуло багато нових російських військових. Серед новоприбулих було помічено маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Також були помічені військові із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80-ї окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників Республіки Комі.

Найманці ПВК "Вагнер" у Джанкої

Найманці ПВК "Вагнер" у Джанкої

Російські солдати у Джанкої

Окупанти у Джанкої

Найманці ПВК "Вагнер" у Джанкої

Солдати РФ у Джанкої

"Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом на вільні українські території. Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду", - наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі – помста за Авдіївку.

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