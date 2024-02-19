В Крыму "засветились" наемники "Вагнера" — фото

В Крым приехало много российских военных.

Во временно оккупированный Джанкой в Крыму приехали российские военные, среди них – наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших была замечена маркировка печально известного ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Также обнаружены военные с подразделения боевых медиков "Друид", 80-й отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители Республики Коми.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Джанкое

Наемники ЧВК "Вагнер" в Джанкое

Российские солдаты в Джанкое

Оккупанты в Джанкое

Наемники ЧВК "Вагнер" в Джанкое

Солдаты РФ в Джанкое

"Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо наши агенты продолжают работать, вследствие чего, мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди", — подчеркнули в "Атеше".

Напомним, партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле – месть за Авдеевку.

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