У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч проти 19 квітня 2024 року у Криму пролунали вибухи.

Про це інформує "Кримський вітер".

У Криму було чути 5 вибухів, повідомляють очевидці.

Чути було у Місхорі, Сімферопольському районі, але найголосніше у Севастополі та Балаклаві.

У деяких районах Севастополя короткий час було чути повітряну тривогу, повідомляють місцеві жителі. Але її швидко вимкнули.

Також вибухи пролунали у Червоногвардійському.

Місцева "влада" відреагувала на інформацію про звуки вибухів.

"Гучні звуки, які було чути в місті — це, за попередніми даними, черговими "засобами ППО" знищено повітряну мету над морською акваторією на великій відстані від Севастополя. За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", - йдеться у повідомленні окупаційної "влади".

Мовляв, у місті начебто все спокійно.

Раніше повідомляли, що окупанти в Криму зафіксували перекидання бетереї "Градів".

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