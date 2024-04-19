У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Ранок 19 квітня тривожно розпочався на півострові.
У ніч проти 19 квітня 2024 року у Криму пролунали вибухи.
Про це інформує "Кримський вітер".
У Криму було чути 5 вибухів, повідомляють очевидці.
Чути було у Місхорі, Сімферопольському районі, але найголосніше у Севастополі та Балаклаві.
У деяких районах Севастополя короткий час було чути повітряну тривогу, повідомляють місцеві жителі. Але її швидко вимкнули.
Також вибухи пролунали у Червоногвардійському.
Місцева "влада" відреагувала на інформацію про звуки вибухів.
"Гучні звуки, які було чути в місті — це, за попередніми даними, черговими "засобами ППО" знищено повітряну мету над морською акваторією на великій відстані від Севастополя. За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", - йдеться у повідомленні окупаційної "влади".
Мовляв, у місті начебто все спокійно.
Раніше повідомляли, що окупанти в Криму зафіксували перекидання бетереї "Градів".
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