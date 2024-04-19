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Стався виліт ворожих МiГ-31К - моніторингові канали

Стався виліт ворожих МiГ-31К - моніторингові канали

Моніторингові канали повідомили про нову загрозу / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Відбувся злет ворожих МіГ-31К.

Про це інформують моніторингові канали.

Йдеться про загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджал".

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Пізніше моніторингові канали уточнили, що відбувся зліт одного МіГ-31К з Саваслейки. Коли він приземлиться, тоді, ймовірно, відбудуть відбої повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше ворог підняв у повітря Ту-95МС

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників. 

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