Стався виліт ворожих МiГ-31К - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Відбувся злет ворожих МіГ-31К.
Про це інформують моніторингові канали.
Йдеться про загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджал".
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Пізніше моніторингові канали уточнили, що відбувся зліт одного МіГ-31К з Саваслейки. Коли він приземлиться, тоді, ймовірно, відбудуть відбої повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше ворог підняв у повітря Ту-95МС.
Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.
Читайте також: