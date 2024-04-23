В Полтаве произошли взрывы: РФ запустила ракеты

После взрыва в небе виднелся дым.
Во вторник, 23 апреля, в Полтаве произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске россиянами ракет в направлении региона.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Командование ВС.
"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Кроме того, Телеграм-канал "Труха Полтава" сообщил, что в небо поднялся дым после взрыва в Полтаве.
В Полтавской области в 14:40 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения. ВС ВСУ несколько раз сообщали о ракетах в направлении Полтавы.
Как сообщалось, сегодня днем российская армия ударила по Харькову. Произошел "прилет" в частном секторе одного из районов города.
Кроме того, днем Россия ударила ракетами по Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие.