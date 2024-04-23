В Полтаве произошли взрывы: РФ запустила ракеты

После взрыва в небе виднелся дым.

Во вторник, 23 апреля, в Полтаве произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске россиянами ракет в направлении региона.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Командование ВС.

"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Кроме того, Телеграм-канал "Труха Полтава" сообщил, что в небо поднялся дым после взрыва в Полтаве.

После взрывов в Полтаве в небе виден столб дыма. Фото: Труха.

В Полтавской области в 14:40 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения. ВС ВСУ несколько раз сообщали о ракетах в направлении Полтавы.

Как сообщалось, сегодня днем российская армия ударила по Харькову. Произошел "прилет" в частном секторе одного из районов города.

Кроме того, днем Россия ударила ракетами по Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие.

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