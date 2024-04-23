Российская армия ударила по Харькову

Прошло без пострадавших.
Во время воздушной тревоги 23 апреля российская армия атаковала Харьков. Произошел "прилет" в частном секторе одного из районов города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Один "прилет" в частный сектор. Поврежден авто и частный дом", — говорится в сообщении.
По словам городского головы, информация о пострадавших и месте другого "прилета" уточняется.
Попадание зафиксировали в частном секторе Салтовского района, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.
"Поврежден забор, окна, дом и авто. На данный момент пострадавших нет. Профильные службы продолжают осмотр", — подчеркнул он.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы. Власти сообщали об обстреле.