Російська армія вдарила по Харкову

Минулося без потерпілих.
Під час повітряної тривоги 23 квітня російська армія атакувала Харків. Стався "приліт" у приватному секторі одного з районів міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Один "приліт" у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
За словами міського голови, інформація щодо потерпілих та місця іншого "прильоту" наразі уточнюється.
Влучання зафіксували у приватному секторі Салтівського району, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає. Профільні служби продовжують огляд", - наголосив він.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Харкові сталися вибухи. Влада повідомляла про обстріл.