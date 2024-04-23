Російська армія вдарила по Харкову

Під час повітряної тривоги 23 квітня російська армія атакувала Харків. Стався "приліт" у приватному секторі одного з районів міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Один "приліт" у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, інформація щодо потерпілих та місця іншого "прильоту" наразі уточнюється.

Влучання зафіксували у приватному секторі Салтівського району, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає. Профільні служби продовжують огляд", - наголосив він.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Харкові сталися вибухи. Влада повідомляла про обстріл.

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