Росія знову вдарила по Дніпропетровській області: що відомо

У вівторок, 23 квітня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки є потерпілі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Дніпровському району. Сталися два займання. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, через ракетну атаку постраждали четверо людей: троє чоловіків, яким 34, 48 і 70 років, а також 72-річна жінка. Усі травмовані потрапили до лікарні. Вони - у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги (12:31 - 13:21) у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. ПС ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку міста.

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