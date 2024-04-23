Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія знову вдарила по Дніпропетровській області: що відомо

Росія знову вдарила по Дніпропетровській області: що відомо

Фото: Associated Press

Щонайменше четверо осіб потерпіло.

У вівторок, 23 квітня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки є потерпілі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Дніпровському району. Сталися два займання. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, через ракетну атаку постраждали четверо людей: троє чоловіків, яким 34, 48 і 70 років, а також 72-річна жінка. Усі травмовані потрапили до лікарні. Вони - у стані середньої тяжкості. 

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги (12:31 - 13:21)  у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. ПС ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку міста. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація