У Воронезькій області РФ заявили про атаку БпЛА

Влада області заявляє, що постраждалих та руйнувань немає.
У Воронезькій області Росії заявили про атаку безпілотника.
Про це йдеться у повідомленні ТГ-каналу ASTRA.
"На території Воронезької області черговими засобами ППО знищений БПЛА", - заявив губернатор Воронезької області Гусєв.
Він також заявив, що постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої прозвучали в районі аеропорту.
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