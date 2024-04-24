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У Воронезькій області РФ заявили про атаку БпЛА

У Воронезькій області РФ заявили про атаку БпЛА

У РФ заявили про атаку безпілотника / Фото: ASTRA

Влада області заявляє, що постраждалих та руйнувань немає.

У Воронезькій області Росії заявили про атаку безпілотника.

Про це йдеться у повідомленні ТГ-каналу ASTRA.

"На території Воронезької області черговими засобами ППО знищений БПЛА", - заявив губернатор Воронезької області Гусєв.

Він також заявив, що постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої прозвучали в районі аеропорту.

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