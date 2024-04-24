Астрологический прогноз на 24 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но только в том случае, если они будут приняты в состоянии покоя и уравновешенности, а не под влиянием эмоций.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, коралловый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.
Питание дня: один из немногих дней, когда можно позволить себе немного вредной пищи и алкоголя – лучше всего сухого красного вина.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любой работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и унывать.
Цитата дня: "Это своего рода забава – делать невозможное" (Уолт Дисней).
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