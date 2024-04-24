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Астрологический прогноз на 24 апреля

Астрологический прогноз на 24 апреля

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но только в том случае, если они будут приняты в состоянии покоя и уравновешенности, а не под влиянием эмоций. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: один из немногих дней, когда можно позволить себе немного вредной пищи и алкоголя – лучше всего сухого красного вина. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любой работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать. 

Цитата дня: "Это своего рода забава – делать невозможное" (Уолт Дисней).

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