Астрологический прогноз на 24 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но только в том случае, если они будут приняты в состоянии покоя и уравновешенности, а не под влиянием эмоций.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: один из немногих дней, когда можно позволить себе немного вредной пищи и алкоголя – лучше всего сухого красного вина.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любой работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и унывать.

Цитата дня: "Это своего рода забава – делать невозможное" (Уолт Дисней).

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