Астрологічний прогноз на 24 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для важливих професійних – і життєвих – рішень, але тільки в тому разі, якщо вони будуть ухвалені у стані спокою та врівноваженості, а не під впливом емоцій.

Символ дня: Виноградні грона.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: один із небагатьох днів, коли можна дозволити собі трохи шкідливої їжі та алкоголю – найкраще, сухого червоного вина.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-якої роботи в саду та городі.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони виповнуються третього дня.

Табу дня: не можна сумувати та сумувати.

Цитата дня: "Це свого роду забава — робити неможливе" (Волт Дісней).

Читайте також: