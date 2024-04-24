Украина больше не сможет перейти к наступлению – британский полковник

Полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что запоздалая помощь Запада уже не позволит Украине перехватить инициативу на поле боя.

Новые пакеты помощи Украине помогут ей выдержать предстоящее наступление россиян, но не позволят перехватить инициативу и вернуться к наступлению.

Об этом полковник британской армии Ричард Кэмп написал в своей колонке для Telegraph.

Он напоминает, что прошлым летом были большие ожидания относительно контрнаступления Украины, которое должно было отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло, а наступление затормозилось и не достигло значительных успехов.

"Эту неудачу можно полностью объяснить отказом Запада оказать адекватную военную помощь. Результатом стала тихая реакция во внутренней политике с обеих сторон Атлантики, которая, несомненно, способствовала тому, что президент США не смог вовремя провести через Конгресс следующий пакет помощи, а также нежелание европейских стран усилить собственную помощь", – пишет автор.

Кемп подчеркивает, что сочетание огромных потерь украинской стороны и нехватка боеприпасов позволили российским войскам вернуться к наступлению и перехватить стратегическую инициативу по всей зоне боевых действий. Постепенно продвигаясь вперед, российские войска достигли ограниченных, но конкретных успехов на фронте, заставляя Украину сдавать позиции, а также нанося серьезный ущерб украинской инфраструктуре через воздушные атаки.

Новые пакеты военной помощи от США и Великобритании, при быстрой доставке, могут позволить Украине стабилизировать линию фронта, одновременно защищая инфраструктуру в тылу, а также оказаться критически важными перед вероятностью масштабного российского наступления летом.

"Хотя новые пакеты помощи могут позволить притупить эту проблему, они не позволят Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению. Одной из причин этого является то, что Россия достигла господства в воздухе по многим направлениям, тогда как наземная противовоздушная оборона будет оставаться недостаточной. Другая причина заключается в том, что уставшая от войны Украина просто не имеет достаточно войск и после более чем двух лет упорных боев, похоже, не желает начинать масштабную мобилизацию, которая ей необходима", — считает Кемп.

По его мнению, вызовы перед Украиной почти непреодолимы. Среди причин он указывает на то, что Россия имеет быстро растущую экономику военного времени и аккумулировала огромные силы, которыми она готова пожертвовать ради достижения целей Путина. Этот мрачный прогноз, по словам британского офицера, ухудшится дополнительной неопределенностью результатов выборов в США и Великобритании.

Напомним, министерство обороны США 24 апреля объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 1 миллиард долларов после долгого перерыва.

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