Когда белорусский диктатор уйдет "на покой": ответ Лукашенко

Путинский приспешник хочет иметь рядом "человека, который не предаст".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда он будет готов уйти "на покой". Мол, люди должны сказать ему об этом.
Об этом пишет телеграм-канал Belta.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не изменит, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", – отметил Лукашенко.
Ранее речь шла о четырех основных сценариях угроз со стороны Лукашенко и Беларуси.
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