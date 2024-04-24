Когда белорусский диктатор уйдет "на покой": ответ Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда он будет готов уйти "на покой". Мол, люди должны сказать ему об этом.

Об этом пишет телеграм-канал Belta.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не изменит, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", – отметил Лукашенко.

Ранее речь шла о четырех основных сценариях угроз со стороны Лукашенко и Беларуси.

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