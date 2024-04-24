Места, питающие моря, из-за вмешательства человека быстро исчезают – новое исследование

Исследование показывает, что перепрофилирование экологически важных земель под дома или сельское хозяйство происходит особенно быстро в Азии.

Эстуарии – места, где реки впадают в океаны – часто называют "питомниками моря". Они являются домом для многих видов рыб, которые мы едим, а также для большого количества птиц. Образующиеся вокруг солончаки помогают стабилизировать береговые линии и поглощать наводнения. Однако новое исследование показало, что почти половина мировых эстуариев из-за вмешательства утрачена.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Используя спутниковые данные, исследователи измерили изменения, произошедшие в 2396 лиманах в 1984-2019 годах. Результаты, опубликованные в журнале Earth's Future, показали, что за последние 35 лет более 100 000 гектаров (250 000 акров) лимана было превращено в городских или сельскохозяйственных угодий, причем большинство потерь (90%) приходится на быстроразвивающиеся страны Азии.

В отличие от этого, в странах с высоким уровнем дохода за последние 35 лет устья рек пострадали совсем незначительно – в основном потому, что масштабные изменения в них произошли многие десятилетия до этого, во время фазы быстрого развития этих стран.

Сейчас многие страны с высоким уровнем дохода осознают и устраняют ущерб. Такие места, как устье реки Тиса (Tees) в северной Англии, инвестируют в возвращение территории к илистым полям и солончакам, чтобы уменьшить риск наводнений, повысить устойчивость к климатическому кризису, восполнить популяции рыб и пусть природа восстанавливается.

Особенно интенсивно явление происходит в Азии.

Тем временем осьминог вдохновил ученых на создание новых моделей роботов. Ученые Британии сконструировали присоски для рук роботов, которые могут захватывать, удерживать и перемещать тяжелые предметы сложной формы.

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