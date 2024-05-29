Срок для обновления данных может быть продлен при одном условии — Минобороны

В оборонном ведомстве пока не видят потребности в увеличении продолжительности обновления данных свыше определенных законом 60 дней.

Увеличить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней, как это предлагают законодатели, будет целесообразно только в случае сбоев в работе приложения “Резерв+” или других форс-мажоров.

Такое мнение высказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

"Какие-то, возможно, атаки на серверы, хотя у нас хорошо поработали с киберзащитой, но какие-то форс-мажорные обстоятельства могут внести свои коррективы. Тогда стоит действительно увеличить этот срок", — отметил он.

В то же время Лазуткин подчеркнул, что в настоящее время общее количество военнообязанных, уточнивших свои данные по требованию закона, составляет 1 млн 300 тысяч человек. При этом все 155 тысяч военнообязанных женщин уже выполнили эту норму закона.

По его словам, если будет сохраняться такой темп, то более шести миллионов военнообязанных смогут обновить свои данные за 60 дней.

"Как по мне, то это количество может увеличиться, учитывая, что введены электронные очереди в ТЦК и оптимизирующий процесс ЦНАП также "Резерв+" сейчас работает без сбоя", — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Минобороны считает неуместным растягивать процесс уточнения еще на 90 дней без определенного форс-мажора, поскольку украинскому войску нужно усиление "здесь и сейчас".

"Если посмотреть, то 150 дней на обновление — это 5 месяцев, плюс время на подготовку. То есть люди, которые будут мобилизованы и могут помочь фронту, появятся вблизи линии фронта где-то перед Новым годом. По-моему, это немного странно. Учитывая, что те бригады, в которых я служил — 47-я и 59-я, уже сами проводят рекрутинг. Люди нужны, командиры говорят, что нужно пополнение", — пояснил он.

Напомним, 29 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

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