В ЦНАПе сообщили, оформляют ли отсрочку от мобилизации

Принять уточненные данные может и ЦНАП, а оформить отсрочку – только ТЦК.

В Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) мужчины не смогут оформить отсрочку от мобилизации.

Об этом заявила директор департамента предоставления административных услуг КМВА Наталья Шамрай в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, в полномочия центров относятся внесение или обновление определенных данных о военнообязанных. Именно поэтому, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, следует обращаться уже в территориальные центры комплектования.

"Когда человек обновил данные, то увидел отображение сведений о нем, и эта информация может быть не полной. Например, есть бронирование, но данные об этом отсутствуют. Это отдел кадров, который его бронировал, во время последующей сверки по документам в ТЦК обращает внимание на это. Такая информация вносится, а через день-два она отразится в системе", – говорит Шамрай.

Вместе с тем чиновница отметила, что выписка после обновления данных, выдаваемых в ЦНАПах, и код из ТЦК — это равнозначные документы.

Напомним, военнообязанные могут обновить свои данные в ТЦК, приложении Резерв+ и ЦНАПах. Прием у сотрудника ЦНАП длится 7-10 минут. Затем нужно подождать еще некоторое время, пока данные обновятся. После обновления данных выдадут выписку в распечатанном виде и или на электронную почту.

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