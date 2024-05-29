У ЦНАПі повідомили, чи оформлюють відстрочку від мобілізації

У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чоловіки не зможуть оформити відстрочку від мобілізації.

Про це заявила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМВА Наталя Шамрай в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, до повноважень центрів належить внесення або оновлення певних даних про військовозобов’язаних. Саме тому, аби оформити відстрочку від мобілізації, треба звертатися вже в територіальні центри комплектування.

"Коли людина оновила дані, то побачила відображення відомостей про неї, і ця інформація може бути не повною. Наприклад, є бронювання, але дані про це відсутні. То відділ кадрів, який його бронював, під час наступного звіряння по документах в ТЦК звертає увагу на це. Така інформація вноситься, а через день-два вона відобразиться в системі", - каже Шамрай.

Разом з тим чиновниця зауважила, що витяг після оновлення даних, який видають в ЦНАПах, і код з ТЦК, - це рівнозначні документи.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть оновити свої дані у ТЦК, застосунку Резерв+ та ЦНАПах. Прийом у співробітника ЦНАП триває 7-10 хвилин. Потім потрібно зачекати ще деякий час, - поки дані оновляться. Після оновлення даних видадуть витяг у роздрукованому вигляді і або на електронну пошту.

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