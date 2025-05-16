Рейтинг надійності електромобілів з пробігом: експерти розкрили деталі

Зарядка електромобіля / © Associated Press

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Експерти компанії Carly, яка спеціалізується на створенні діагностичного обладнання, склала власний рейтинг надійності вживаних електромобілів у Франції.

За останніми даними, ринок вживаних електромобілів у Франції різко зростає: у 2024 році в обігу перебуває понад 1,6 млн електромобілів, а продажі зросли на 54%. Цей імпульс супроводжується помітним падінням цін (-17,4% за рік), що робить авто на електротязі значно доступнішими, ніж будь-коли.

Однак головна перешкода все ще стримує покупців: відсутність прозорості щодо стану акумуляторів та електронних компонентів, що підживлює недовіру та подовжує час продажу. В середньому вживаний електромобіль знаходить покупця вдвічі довше, ніж дизельний.

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Раніше у німецькому автоклубі ADAC заявили, що електромобілі показали себе менш проблемними, ніж авто з ДВЗ. У 2024 році фахівці ADAC проаналізували 3,6 млн поломок, що сталися на німецьких дорогах. На думку керівництва автоклубу, минулий рік став першим, за підсумками якого можна зробити впевнені висновки про надійність електромобілів, оскільки отримано достатньо статистичних даних.

Нагадаємо, в Україні офіційно стартував продаж найдешевшого електромобіля — Citroen Ami, вартість якого починається від 352 800 гривень (близько $8500). Така ціна робить цей електрокар найдешевшим новим авто в країні.