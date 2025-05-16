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Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты раскрыли детали
Недоверие к батареям тормозит рынок подержанных электромобилей во Франции, эксперты Carly составили рейтинг надежности, чтобы развеять сомнения покупателей.
Эксперты компании Carly, специализирующейся на создании диагностического оборудования, составила собственный рейтинг надежности подержанных электромобилей во Франции.
По последним данным, рынок подержанных электромобилей во Франции резко растет: в 2024 году в обращении находится более 1,6 млн. электромобилей, а продажи выросли на 54%. Этот импульс сопровождается заметным падением цен (-17,4% за год), что делает авто на электротяге значительно доступнее, чем когда-либо.
Однако главное препятствие все еще сдерживает покупателей: отсутствие прозрачности состояния аккумуляторов и электронных компонентов, что подпитывает недоверие и продлевает время продажи. В среднем подержанный электромобиль находит покупателя вдвое дольше дизельного.
Ранее в немецком автоклубе ADAC заявили, что электромобили показали себя менее проблемными, чем автомобили с ДВС. В 2024 году специалисты ADAC проанализировали 3,6 млн поломок, произошедших на германских дорогах. По мнению руководства автоклуба, прошлый год стал первым, по итогам которого можно сделать уверенные выводы о надежности электромобилей, поскольку получены достаточно статистические данные.
Напомним, в Украине официально стартовали продажи самого дешевого электромобиля — Citroen Ami, стоимость которого начинается от 352 800 гривен (около $8500). Такая цена делает этот электрокар самым дешевым новым авто в стране.