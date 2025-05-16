Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты раскрыли детали

Зарядка электромобиля / © Associated Press

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Эксперты компании Carly, специализирующейся на создании диагностического оборудования, составила собственный рейтинг надежности подержанных электромобилей во Франции.

По последним данным, рынок подержанных электромобилей во Франции резко растет: в 2024 году в обращении находится более 1,6 млн. электромобилей, а продажи выросли на 54%. Этот импульс сопровождается заметным падением цен (-17,4% за год), что делает авто на электротяге значительно доступнее, чем когда-либо.

Однако главное препятствие все еще сдерживает покупателей: отсутствие прозрачности состояния аккумуляторов и электронных компонентов, что подпитывает недоверие и продлевает время продажи. В среднем подержанный электромобиль находит покупателя вдвое дольше дизельного.

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Ранее в немецком автоклубе ADAC заявили, что электромобили показали себя менее проблемными, чем автомобили с ДВС. В 2024 году специалисты ADAC проанализировали 3,6 млн поломок, произошедших на германских дорогах. По мнению руководства автоклуба, прошлый год стал первым, по итогам которого можно сделать уверенные выводы о надежности электромобилей, поскольку получены достаточно статистические данные.

Напомним, в Украине официально стартовали продажи самого дешевого электромобиля — Citroen Ami, стоимость которого начинается от 352 800 гривен (около $8500). Такая цена делает этот электрокар самым дешевым новым авто в стране.