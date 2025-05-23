Наступ РФ на Сумщині: ворожі ДРГ проривають кордон на квадроциклах

Російські окупанти на квадроциклах. Фото з пропагандистських ресурсів РФ

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Російські диверсійні групи (ДРГ) все частіше намагаються прорватися через кордон на квадроциклах.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

«Якщо казати про межі Сумської області, то це, як і раніше, найбільш активний напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп. Ці групи намагаються перейти наш кордон і вже закріплюватися по території України для того, щоб розширювати зону активних боїв», — розповів Демченко.

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За його словами, нерідко ворожі ДРГ залітають на квадроциклах, використовуючи переваги швидкості. Наскільки вдається, росіяни намагаютьсязаїхати вглиб території України і вже там чекати підкріплення подібних груп знову ж таки для розширення зони активних боїв.

Речник ДПСУ уточнив, що ворог намагається діяти не лише в межах найактивніших напрямків, а й поширює спроби проривів на інші ділянки.

Нагадаємо, речник Дердприкордонслужби розповідав, що найбільше ДРГ зараз намагаються зайти саме в межах Сумської області, але не можна сказати, що загроза від ДРГ зникла для Чернігівщини чи Харківщини.

Раніше ми писали, як росіяни на квадроциклах залітають до Басівки на Сумщині.

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