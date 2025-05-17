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- Ексклюзив ТСН
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Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про жертв та постраждалих
У салоні автобусу на момент російської атаки перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять осіб загинули.
Зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля.
Про це повідомили у прямому включенні кореспондентів ТСН.
За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники - один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.
У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих - чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених - це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.
“Ворог продовжив цинічно нищити наших цивільних людей. Було завдано удару, попередньо БпЛА “Ланцет” по рейсовому автобусу на виїзді з Білопілля”, - наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
У Білопіллі оголошено триденну жалобу за загиблими.
Зауважимо, що ворог не вперше атакує безпілотниками цивільний транспорт. Втім, раніше це були переважно шляхи на півночі області – траса від Білопілля до Глухова. Нині пересуватися цій дорозі від Білопілля до Сум теж украй небезпечно через використання росіянами безпілотників “Ланцет”.
Ці дрони активно почали застосовувати десь півтора тижні тому - під час ударів Сумах та передмістю. Зокрема, “Ланцети” атакували машину з енергетиками, автівку лісового господарства тощо.
Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни вдарили по рейсовому автобусі на Сумщині. Влада повідомила, що внаслідок атаки є багато загиблих. За інформацією поліції, російські військові прицільно завдали удару по автобусу, де перебували мирні мешканці.
Нагадаємо, раніше на Сумщині закликали евакуюватися мешканців двох міст - Білопілля та Ворожби. Вони розташовані неподалік від кордону з Росією.