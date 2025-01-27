Почему скрипят двери автомобиля и как решить проблему

Рано или поздно почти каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой скрипящих дверей. Эта ситуация особенно актуальна для более старых моделей авто. Казалось бы, решить эту проблему – дело простое: возьми в руки смазку и обработай найденный источник неприятного звука. Но на самом деле ситуация с автомобильной дверью оказывается гораздо сложнее.

Как решить эту проблему, пишет SUVNews.

Почему скрипят двери?

Если что-то загрохотало, то наверняка нужно срочно смазать эту деталь. Но следует отметить, что автомобильная дверь имеет более сложную конструкцию, чем обычная дверь в шкафчике. Список причин, которые могут привести к появлению скрипа при открывании и закрывании двери, значительно шире. Например, часто скрип в автомобильной двери возникает из-за износа прижимных роликов. В таких случаях, к сожалению, ни одна смазка не поможет. Чтобы исправить ситуацию, придется либо заменить ролики, либо ограничители.

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Следует отметить, что в большинстве автомобилей в ограничителях сначала используют графитовую смазку. Это означает, что проблема часто кроется в самой детали, а не в смазке. Конечно, можно попытаться обойтись "малыми затратами": очистить шарниры от пыли и грязи, а затем щедро смазать их любой смазкой для замков и петель. Если же причина скрипа заключается в резиновых упорах ограничителя, то можно попытаться починить их своими силами.

Диагностика проблемы

Однако, в большинстве случаев проблема со скрипом дверей лежит на поверхности. Речь идет о петлях дверей. Но не стоит торопиться с заливкой их маслом. Сначала убедитесь, что дверь не "просела". Если это так, их нужно выровнять, ведь в таком случае даже самая лучшая смазка не сможет помочь. Если же с этим дела обстоят благополучно, переходите к самим петель.

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Сначала немного ослабьте петли замков, затем подтяните их назад. После этого решите проблему с грязью: удалите всю накопившуюся грязь, старую смазку, а также ржавчину, если таковая есть.

Затем высушите поверхность и только после этого обработайте ее смазкой. Наносите ее умеренно, а излишки непременно нужно удалить.

Какую смазку выбрать?

Теперь главный вопрос: какую смазку выбрать? Оказывается, вариантов немало. Главное, чтобы выбранный состав имел низкий коэффициент трения, антикоррозионные свойства, был устойчив к смыванию и действовал в течение длительного времени. Кроме того, смазка не должна бояться низких температур и не должна слоиться. Опытные автомобилисты рекомендуют использовать тефлоновую или графитовую смазку. А вот такие "кустарные" методы, как использование мыла или свеч для смазки петель, категорически не рекомендуем.

С правильным подходом и выбором средств вы сможете продлить срок службы своего автомобиля.

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