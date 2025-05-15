Массированная атака дронов перед Стамбулом: эксперт раскрыл циничный план Путина

Военный эксперт Игорь Романенко, рассказал о циничном плане Путина и атаке дронами в день переговоров

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Россия нанесла масштабный удар дронами по западным регионам Украины на рассвете 15 мая, за несколько часов до начала переговоров в Стамбуле. Почему Кремль избрал целью именно запад Украины и на что этими действиями пытался намекнуть Путин — выяснял ТСН.ua.

По данным Воздушных сил, враг атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. 62 цели были сбиты, а 29 — локационно потеряны. Пострадали восточные и центральные регионы, а также Ивано-Франковская область. Громко было на Тернопольщине, Хмельнитчине и Волыни, где также сбивали вражеские дроны, которые пытались прорваться на запад страны.

Атака дронов по Украине — часть «путинских подходов» к переговорам

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) считает, что воздушный налет дронов на запад Украины является частью плана Путина, связанного с переговорами в Стамбуле. По его мнению, эти переговоры были сконструированы исключительно под Путина.

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«Путин сконструировал эти переговоры под себя. Об этом говорит несколько деталей. Первая — под Путина выстроен сам их формат «с глазу на глаз» без свидетелей, чтобы иметь возможность манипулировать и обвинять Украину в неуступчивости и максимально затянуть время переговоров. Вторая — состав переговорщиков от России снижен до минимума, в Стамбул поехали те, кто был на переговорах в 2022 году — и это тоже символический намек. Третья — к первоначальному рассмотрению будут браться подготовленные Путиным документы. И четвертая — это события, которые происходят до переговоров, а именно ночной налет дронов на запад Украины — это тоже часть плана переговоров в Стамбуле, у которой есть свой символизм», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Кому Путин передал «привет»

Эксперт напоминает, что Путин не устает повторять, мол, переговоры в Стамбуле не являются новыми, а это продолжение прерванных в апреле 2022 года. Тогда Россия говорила с Украиной в ультимативной форме, потому что их войска стояли под Киевом.

«Сейчас они тоже хотят разговаривать с нами только ультимативно, поэтому и запустили в день переговоров большое количество ударных дронов, демонстрируя собственную мощь. Также этот воздушный удар можно считать «приветом от Путина» для Украины, и ответом на заявление «коалиции решительных», которые требовали введения жестких санкций против России в случае непрекращения боевых действий с 12 мая», — отмечает эксперт.

Бездействие Трампа помогает Путину

Генерал-лейтенант добавляет, что атакой дронов по западу Украины Путин демонстрирует пренебрежение требованиями наших союзников и в очередной раз доказывает, что ему не нужен мир. Собственно, переговоры в Стамбуле — это только «жирный» повод для Путина выиграть время для продолжения захватнической войны в Украине.

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«Путин понимает только язык силы и действие жестких санкций, которые немедленно следует вводить против России. Но этого не происходит. Путин это видит, поэтому на заявления наших союзников реагирует дронами и ракетами, а еще видит слабость Трампа, который своим бездействием фактически разрушает предложение «коалиции решительных» и санкций против РФ не вводит, не давит на Путина. И таким образом только ему способствует», — говорит Игорь Романенко.

Почему Путин держится за переговоры?

Генерал-лейтенант объясняет, почему воздушный удар Россия нанесла именно по западным регионам Украины.

«Если бы Россия нанесла воздушные удары 15 мая по городам и местам принятия решений в Украине, например, Киеву, то это бы разрушило любые подходы к дальнейшим переговорам. Путин этого не желает, потому что «игра в переговоры» дает ему дополнительное время, чтобы вести захватническую войну. Именно поэтому он одевает маску «миротворца» перед Трампом и намекает на какую-то гуманность. Но никакой гуманности или человечности у Путина нет, воздушные удары россияне наносят и будут наносить принципиально. А чтобы сейчас это не выглядело слишком дерзко — «Шахеды» полетели на запад Украины, якобы по военным объектам и объектам критической экономики», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 14:20, 15.05.25 Количество просмотров 1001 Безумный скандал вокруг переговоров в Турции: российские шуты и резкие заявления Трампа