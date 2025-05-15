Масована атака дронів перед Стамбулом: експерт розкрив цинічний план Путіна

Військовий експерт Ігор Романенко, розповів про цинічний план Путіна та атаку дронами у день перемовин

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Росія завдала масштабного удару дронами по західних регіонах України на світанку 15 травня, за кілька годин до початку переговорів у Стамбулі. Чому Кремль обрав ціллю саме захід України і на що цими діями намагався натякнути Путін — з’ясовував ТСН.ua.

За даними Повітряних сил, ворог атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. 62 цілі було збито, а 29 — локаційно втрачено. Постраждали східні та центральні регіони, а також Івано-Франківщина. Гучно було на Тернопільщині, Хмельниччині та Волині, де також збивали ворожі дрони, які намагалися прорватися на захід країни.

Атака дронів по Україні — частина «путінських підходів» до перемовин

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.), вважає, що повітряний наліт дронів на захід України є частиною плану Путіна, пов’язаного з переговорами в Стамбулі. На його думку, ці переговори були сконструйовані виключно під Путіна.

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«Путін сконструював ці переговори під себе. Про це свідчить декілька деталей. Перша — під Путіна вибудований сам їхній формат «віч-на-віч» без свідків, щоб мати змогу маніпулювати та звинувачувати Україну у непоступливості і максимально затягнути час перемовин. Друга — склад переговірників від Росії понижений до мінімуму, до Стамбулу поїхали ті, хто був на переговорах 2022 року — і це теж символічний натяк. Третя — до початкового розгляду будуть братися саме підготовлені Путіним документи. І четверта — це події, які відбуваються до переговорів, а саме нічний наліт дронів на захід України — це теж частина плану переговорів у Стамбулі, яка має свій символізм», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Кому Путін передав «привіт»

Експерт нагадує, що Путін не втомлюється повторювати, мовляв, перемовини у Стамбулі не є новими, а це продовження перерваних у квітні 2022 року. Тоді Росія говорила з Україною в ультимативній формі, бо їхні війська стояли під Києвом.

«Зараз вони теж хочуть розмовляти з нами лише ультимативно, тому і запустили у день перемовин велику кількість ударних дронів, демонструючи власну потугу. Також цей повітряний удар можна вважати «привітом від Путіна» для України, і відповіддю на заяву «коаліції рішучих», які вимагали впровадження жорстких санкцій проти Росії у разі неприпинення бойових дій від 12 травня», — зазначає експерт.

Бездіяльність Трампа допомагає Путіну

Генерал-лейтенант додає, що атакою дронів по заходу України Путін демонструє зневагу до вимог наших союзників і вкотре доводить, що йому не потрібен мир. Власне, переговори у Стамбулі — це лише «жирний» привід для Путіна виграти час для продовження загарбницької війни в Україні.

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«Путін розуміє лише мову сили і дію жорстких санкцій, які негайно потрібно запроваджувати проти Росії. Але цього не відбувається. Путін це бачить, тому на заяви наших союзників реагує дронами та ракетами, а ще бачить слабкість Трампа, який своєю бездіяльністю фактично руйнує пропозицію «коаліції рішучих» і санкцій проти РФ не вводить, не тисне на Путіна. І таким чином лише сприяє йому», — каже Ігор Романенко.

Чому Путін тримається за переговори?

Генерал-лейтенант пояснює, чому повітряний удар Росія завдала саме по західних регіонах України.

«Якби Росія завдала повітряних ударів 15 травня по містах і місцях ухвалення рішень в Україні, наприклад, Києву, то це б зруйнувало будь-які підходи до подальших переговорів. Путін цього не бажає, бо «гра у перемовини» дає йому додатковий час, щоб вести загарбницьку війну. Саме тому він одягає маску «миротворця» перед Трампом і натякає про якусь там гуманність. Але жодної гуманності чи людяності у Путіна немає, повітряних ударів росіяни завдають і будуть завдавати принципово. А щоб зараз це не мало вигляд надто зухвалий — «Шахеди» полетіли на захід України, нібито по військових об’єктах та об’єктах критичної економіки», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 14:20, 15.05.25 Кількість переглядів 1001 Шалений скандал навколо перемовин у Туреччині: російські блазні й різкі заяви Трампа