Церковный праздник 27 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 27 июня, в православном календаре день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Родился 9 декабря 1884 года (по другим данным — 1875) в селе Бортков Тернопольской области, в многодетной крестьянской семье.

С ранних лет отличался глубоким благочестием, любовью к Богу и стремлением к духовной жизни. Вступил в Чину Святого Василия Великого (василиан), где принял монашеский постриг и получил имя Николай.

Прошел богословское образование, был рукоположен в священники. Исполнял пастырские обязанности, активно работал как настоятель и духовник. Николай Чарнецкий славился как хороший наставник и духовный отец для многих верующих.

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В 1940-х годах, когда советские власти запретили Украинскую греко-католическую церковь и начались массовые репрессии, он остался верен своей Церкви. Через преследования, аресты, пытки и ссылки прошел большой крест мученичества. Отказывался отречься от веры и переходить в православие или другие религиозные структуры, навязанные советской властью.

Церковный праздник 27 июня — день памяти преподобного Самсона врача

Самсон родился в знатной семье в Империи Восточного Рима (Византии), вероятно, в Малой Азии. С юных лет он чувствовал призвание служить Богу и людям. После крещения и получения христианского образования Самсон решил посвятить себя милосердию, исцелению и духовному подвигу.

Самсон стал известен как замечательный врач, сочетавший знание медицины в свое время с глубокой верой и молитвой. Он открыл и возглавил больницу для бедных и больных, где не только лечили телесные недуги, но и духовно поддерживали людей. Известен также как проповедник и наставник, призывавший к покаянию и вере во Христа.

Святой Самсон врач совершал многочисленные исцеления, считавшиеся чудесными. Он помогал бедным, больным и отверженным бесплатно, что было в то время редкостью. Благодаря своей вере и молитвам, Самсон смог излечивать даже те недуги, которые считались неизлечимыми.

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Преподобный Самсон прожил жизнь в строгом аскетизме, сочетая медицинскую практику с постоянной молитвой. Умер в глубокой старости, оставив после себя славу святого врача и милосердного служителя Божия.

Приметы 27 июня

Народные приметы 27 июня / © unsplash.com

На Самсона ветер дует с юга — жди теплой и сухой погоды на следующий месяц.

Стоит туман или рано утром роса обильная — скоро будет дождь.

Если утром наблюдаются быстро движущиеся облака — в ближайшие дни будет ветер и смена погоды.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не рекомендуется отправляться в далекое путешествие или переезжать на новое место — это может привести к непредвиденным трудностям и неудачам. Также следует избегать отказа в помощи другим, ведь это может вернуться к тебе посредством собственных материальных или жизненных потерь. Кроме того, не стоит начинать романтические признания или признания, потому что существует большая вероятность получить отказ.

Что можно делать завтра

Святого Самсона, которого чествуют за его врачебное служение, искренне просят в молитвах о даре здоровья и исцелении от различных недугов.