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- Війна
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У РФ ймовірно злетіли у повітря Ту-95мс: що трапилося
У ніч проти 13 липня зафіксовано виліт Ту-95мс з аеродрому "Оленья", ймовірно для спорядження ракетоносців.
У ніч проти 13 липня 2025 року з’явилася інформація про виліт групи літаків — стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Про це повідомляють моніторингові канали
Імовірно відбувається передислокація.
Можливо йдеться про переліт на аеродром у Енгельсі.
Ймовірно, з метою спорядження крилатими ракетами Х-101.
Моніторингові канали стежать за ситуацією.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки літаків уже втратила РФ у війні — нова оцінка британської розвідки.
Міноборони Британії повідомило про втрати авіації РФ: понад 135 літаків знищено, включно з понад 30 Су-34.