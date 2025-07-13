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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
528
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1 хв

У РФ ймовірно злетіли у повітря Ту-95мс: що трапилося

У ніч проти 13 липня зафіксовано виліт Ту-95мс з аеродрому "Оленья", ймовірно для спорядження ракетоносців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс / © Вікіпедія

У ніч проти 13 липня 2025 року з’явилася інформація про виліт групи літаків — стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляють моніторингові канали

Імовірно відбувається передислокація.

Можливо йдеться про переліт на аеродром у Енгельсі.

Ймовірно, з метою спорядження крилатими ракетами Х-101.

Моніторингові канали стежать за ситуацією.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки літаків уже втратила РФ у війні — нова оцінка британської розвідки.

Міноборони Британії повідомило про втрати авіації РФ: понад 135 літаків знищено, включно з понад 30 Су-34.

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