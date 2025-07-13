В РФ вероятно взлетели в воздух Ту-95мс: что случилось

Ту-95мс / © Википедия

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В ночь на 13 июля 2025 года появилась информация о вылете группы самолетов — стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Вероятно, происходит передислокация.

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Возможно речь идет о перелете на аэродром в Энгельсе.

Вероятно, в целях снаряжения крылатыми ракетами Х-101.

Мониторинговые каналы следят за ситуацией.

Напомним, что ранее стало известно, сколько самолетов уже потеряло РФ в войне - новая оценка британской разведки .

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Минобороны Британии сообщило о потерях авиации РФ: более 135 самолетов уничтожены, включая более 30 Су-34.