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В РФ вероятно взлетели в воздух Ту-95мс: что случилось
В ночь на 13 июля зафиксирован вылет Ту-95мс с аэродрома "Оленья", вероятно для снаряжения ракетоносцев.
В ночь на 13 июля 2025 года появилась информация о вылете группы самолетов — стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Вероятно, происходит передислокация.
Возможно речь идет о перелете на аэродром в Энгельсе.
Вероятно, в целях снаряжения крылатыми ракетами Х-101.
Мониторинговые каналы следят за ситуацией.
Напомним, что ранее стало известно, сколько самолетов уже потеряло РФ в войне - новая оценка британской разведки .
Минобороны Британии сообщило о потерях авиации РФ: более 135 самолетов уничтожены, включая более 30 Су-34.