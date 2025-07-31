Вчені зафіксували найдовшу блискавку в історії: деталі

Блискавка / © Unsplash

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Вчені офіційно зареєстрували найдовший електричний розряд в історії спостережень. Супутникові дані підтвердили, що блискавка, яка вразила територію від американського штату Техас до штату Міссурі, досягла 829 км у довжину. Це майже в 52 рази більше за середню блискавку, довжина якої зазвичай не перевищує 16 км.

Про це повідомило видання Space.

Феномен виявили під час аналізу архівних супутникових знімків. Дані надходили із супутника GOES-16, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Апарат оснащено сучасним картографом блискавок, який здатен щодня фіксувати близько мільйона електричних розрядів. Згідно з дослідженням, реальна довжина цього мегаспалаху — 829 км, що на 61 км більше за попередній рекорд, встановлений 2020 року.

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Такі виняткові блискавки дослідники називають мегаспалахами — тобто розрядами довжиною щонайменше 100 км. Їх виникнення пов’язане з тривалими та розлогими грозовими системами, які можуть вирувати понад 14 годин та охоплювати великі території. За оцінками науковців, подібні умови трапляються нечасто, хоча завдяки удосконаленим супутниковим технологіям такі явища вдається фіксувати дедалі точніше.

Професор Університету штату Аризона Ренді Сервені, який брав участь у дослідженні, зазначає, що науковці лише починають вивчати механізми формування таких гігантських блискавок. А провідний автор публікації, Майкл Петерсон з Технологічного інституту Джорджії, підкреслює: перехід до безперервного спостереження з геостаціонарної орбіти став важливим кроком для метеорології.

Сьогодні більшість регіонів, де потенційно виникають мегаспалахи, перебувають у зоні охоплення супутників нового покоління, а методи обробки даних значно вдосконалилися. Це дозволяє виявляти рідкісні атмосферні явища, які раніше залишалися непоміченими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США та Індія запустили суперсупутник для моніторингу Землі.

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