Один з найнебезпечніших вулканів планети на межі виверження: подробиці (фото)

Єллоустоун / © Pixabay

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Американські науковці зафіксували нові сейсмічні ознаки, які можуть свідчити про те, що супервулкан, розташований під Національним парком Єллоустоун, починає проявляти ознаки активізації.

Про це пише Daily Mail.

За допомогою штучного інтелекту дослідники змогли виявити понад 86 тисяч раніше непомічених землетрусів, що сталися в регіоні між 2008-м і 2022 роками. Це вдесятеро більше, ніж вважалося раніше на основі звичайних методів сейсмічного моніторингу.

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Особливу увагу викликає той факт, що понад половину з цих поштовхів відбулися у вигляді «роїв» — серій дрібних, взаємопов’язаних землетрусів, які можуть свідчити про внутрішню активність вулкана. Ці рої були зафіксовані вздовж молодих і нестабільних розломів, які проходять під кальдерою Єллоустоун — гігантською вулканічною западиною, що виникла після катастрофічного виверження приблизно 640 тисяч років тому.

Науковці вважають, що ці сейсмічні рої викликані рухом перегрітої, насиченої мінералами води, яка проривається крізь тріщини в породах. Такі процеси не лише стимулюють активність гейзерів, характерних для Єллоустоунського парку, а й можуть створювати тиск, який зрештою призводить до вибухових гідротермальних явищ.

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Бінга Лі з Західного університету, базувалося на застосуванні алгоритмів машинного навчання для аналізу архівних сейсмограм. Завдяки цьому методу стало можливим «прослухати» тектонічний пульс Землі з неймовірною точністю.

Згідно з поясненням вченого, ручний аналіз такого обсягу даних був би практично неможливим. Виявлені рої не мають структури традиційного землетрусу, коли відбувається один потужний поштовх, за яким слідують афтершоки. Натомість йдеться про серії дрібних поштовхів, які швидко поширюються невеликою територією — типова ознака підповерхневого руху рідин або газів.

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Наскільки реальна загроза виверження

Попри разючу кількість землетрусів, науковці заспокоюють: наразі немає прямих доказів того, що відбувається підйом магми з глибоких шарів земної кори, що є ключовою передумовою супервиверження. Здебільшого активність обмежується верхніми 10 кілометрами під кальдерою і пов’язана з наявними розломами.

За словами професора Валентіна Тролла з університету Уппсали (Швеція), такі скупчення сейсмічних подій не свідчать про магматичне живлення з великої глибини. Натомість вони зумовлені рухом гарячих флюїдів, які «змащують» розломи та провокують локальні зсуви — саме це і створює рої землетрусів.

Хоча ці рої не вказують на близьке катастрофічне виверження, вони все ж можуть стати тригером для гідротермальних вибухів — явищ, подібних до торішнього вибуху в Бісквіт-Бейсин, коли пара викинула уламки гірських порід на сотні метрів у повітря.

У січні цього року в районі Норріс-Бейсин з’явився новий гідротермальний басейн, ймовірно, внаслідок низки дрібних вибухів. Подібні події трапляються в Єллоустоуні регулярно, однак їхня частота та інтенсивність можуть свідчити про накопичення енергії в системі.

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Науковці вважають, що розуміння сейсмічних патернів, як-от рої землетрусів, дає змогу краще оцінювати ризики, інформувати громадськість і навіть направляти розвиток геотермальної енергетики в безпечні регіони.

Чи можна зупинити супервиверження? У попередніх дослідженнях NASA розглядало амбітний, хоча й суперечливий план: буріння до глибини 10 км під кальдерою і закачування холодної води під тиском, щоб знизити температуру магми. Такий проєкт коштував би понад $3,4 млрд, але міг би забезпечити країну дешевою геотермальною електроенергією.

Проте деякі вчені застерігають: якщо бурити занадто близько до магматичної камери, це, навпаки, може спровокувати виверження, якого намагалися уникнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у штаті Вашингтон під стратовулканом Рейнір зафіксували понад сотню дрібних землетрусів — це найбільша сейсмічна активність у регіоні за останні 15 років. Вулкан розташований лише за 80 км від Сіетла і на його схилах мешкають тисячі людей.

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