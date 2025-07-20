Росію трусить: США занепокоєні та спостерігають

Землетрус / © Associated Press

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У ніч на 19 липня мешканців Камчатки сколихнула серія потужних землетрусів. Найсильніший із них, за даними Геологічної служби США, досяг магнітуди 7,4. У результаті стихії Система попередження про цунамі США оголосила загрозу хвиль біля узбережжя Росії.

Про це пише ABC news.

Епіцентри підземних поштовхів зафіксували поблизу Петропавловська-Камчатського. Протягом лише однієї години тут відбулося кілька сейсмічних подій — магнітудою від 6,6 до 7,4 бала. За даними фахівців, хвилі цунамі можуть сягати від 30 до 100 см, залежно від району.

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МНС Росії закликало мешканців прибережних районів не наближатися до моря. Найвищу хвилю — до 60 см — прогнозують в Алеутському районі, 40 см — в Усть-Камчатському, до 15 см — у Петропавловську-Камчатському.

У США, Японії та на атолі Мідуей також попереджали про ймовірні хвилі, хоча потім повідомлення про небезпеку було знято.

Влада регіонів пильно стежить за ситуацією та закликає населення до обережності.

Дата публікації 12:35, 20.07.25 Кількість переглядів 20 Потужні землетруси біля Камчатки: хвилі цунамі можуть накрити узбережжя

Нагадаємо, в Україні також спостерігалися землетруси, але не такі сильні. У ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

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А 13 липня, об 11:46 землетрус було зафіксовано на території Чернівецької області.

Проте провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України запевнив, що наприклад, Полтавщина розташована на так званому кристалічному щиті, але це не означає абсолютну стабільність. Територія розбита на мегаблоки з тектонічними розломами, між якими відбуваються незначні зсуви — саме вони і викликають землетруси. Тому не варто панікувати.