Россию трясет: США обеспокоены и наблюдают

Землетрясение / © Associated Press

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В ночь на 19 июля жителей Камчатки всколыхнула серия мощных землетрясений. Самый сильный из них, по данным Геологической службы США, достиг магнитуды 7,4. В результате стихии Система предупреждения о цунами США объявила угрозу волн у побережья России.

Об этом пишет ABC News.

Эпицентры подземных толчков зафиксировали вблизи Петропавловска-Камчатского. В течение одного часа здесь произошло несколько сейсмических событий — магнитудой от 6,6 до 7,4 балла. По данным специалистов, волны цунами могут достигать от 30 до 100 см в зависимости от района.

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МЧС России призвало жителей прибрежных районов не приближаться к морю. Высокую волну — до 60 см — прогнозируют в Алеутском районе, 40 см — в Усть-Камчатском, до 15 см — в Петропавловске-Камчатском.

В США, Японии и на атолле Мидуэй также предупреждали о возможных волнах, хотя затем сообщение об опасности было снято.

Власти регионов пристально следят за ситуацией и призывают население к осторожности.

Дата публикации 12:35, 20.07.25 Количество просмотров 17 Мощные землетрясения у Камчатки: волны цунами могут накрыть побережье

Напомним, в Украине также наблюдались землетрясения, но не столь сильные. В ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки были зафиксированы в 01:23 по Киеву. Ячейка землетрясения залегала на глубине 7 километров.

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А 13 июля, в 11:46, землетрясение было зафиксировано на территории Черновицкой области.

Однако ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины заверил, что, например, Полтавщина расположена на так называемом кристаллическом щите, но это не означает абсолютную стабильность. Территория разбита на мегаблоки с тектоническими разломами, между которыми происходят незначительные оползни — именно они и вызывают землетрясения. Поэтому не стоит паниковать.