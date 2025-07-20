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Массированная атака неизвестных дронов на Москву продолжается
В Москве продолжается массированная атака дронов, зафиксированы взрывы и пожары.
Массированная атака неизвестных дронов на Москву продолжается
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
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