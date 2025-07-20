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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Массированная атака неизвестных дронов на Москву продолжается

В Москве продолжается массированная атака дронов, зафиксированы взрывы и пожары.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ночная атака на РФ

Ночная атака на РФ / © ТСН.ua

Массированная атака неизвестных дронов на Москву продолжается

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

  • Армия России якобы уничтожила 15 вражеских БПЛА, атаковавших Москву.

  • На месте падения обломков дронов в Зеленограде горят машины.

  • Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова временно не обслуживают рейсы – сообщает Росавиация.

Напомним, что 18 июля в Подмосковье возле столичного аэропорта Домодедово возник пожар после громких взрывов.

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