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Масована атака невідомих дронів на Москву триває
У Москві триває масована атака дронів, зафіксовано вибухи й пожежі.
Масована атака невідомих дронів на Москву триває
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
Армія Росії начебто знищила 15 ворожих БПЛА, які атакували Москву.
На місці падіння уламків дронів у Зеленограді горять машини.
Аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський знову тимчасово не обслуговують рейси – повідомляє Росавіація.
Нагадаємо, що 18 липня у Підмосков’ї біля столичного аеропорту “Домодєдово” виникла пожежа після гучних вибухів.