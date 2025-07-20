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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Масована атака невідомих дронів на Москву триває

У Москві триває масована атака дронів, зафіксовано вибухи й пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Нічна атака на РФ

Нічна атака на РФ / © ТСН.ua

Масована атака невідомих дронів на Москву триває

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

  • Армія Росії начебто знищила 15 ворожих БПЛА, які атакували Москву. 

  • На місці падіння уламків дронів у Зеленограді горять машини. 

  • Аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський знову тимчасово не обслуговують рейси – повідомляє Росавіація.

Нагадаємо, що 18 липня у Підмосков’ї біля столичного аеропорту “Домодєдово” виникла пожежа після гучних вибухів.

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