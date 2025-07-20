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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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34
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Землетруси на Полтавщині: що відбувається під землею — розповідь вченого

У 2025 році на Полтавщині стався найсильніший землетрус в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Землетрус в Україні

Землетрус в Україні / © cxid.info

Землетруси у центрі України — вже не рідкість. Найпотужніший цьогоріч стався саме у Полтавській області: 1 лютого підземні поштовхи сягнули майже 4 балів. Але панікувати не варто, кажуть науковці.

Про це розповів доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України, в інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, Полтавщина розташована на так званому кристалічному щиті, але це не означає абсолютну стабільність. Територія розбита на мегаблоки з тектонічними розломами, між якими відбуваються незначні зсуви — саме вони і викликають землетруси.

Глибина поштовхів у регіоні — до 3-4 км. Такі коливання не становлять небезпеки для населення, однак все частіше фіксуються завдяки сучасному обладнанню.

Окрім Полтави, цікавою є ситуація на стику Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Там після побудови Новодністровського гідрокаскаду відбувся перерозподіл геомаси, що змінило характер сейсмічної активності: замість рідкісних сильних поштовхів почалися часті дрібні землетруси.

«Це природний процес — планета рухається. Небезпеки наразі немає», — підсумував Гринь.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.

Також 13 липня, об 11:46 на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус.

Сейсмографи зафіксували підземні поштовхи в районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера, а осередок землетрусу залягав на глибині трьох кілометрів.

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