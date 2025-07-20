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Землетруси на Полтавщині: що відбувається під землею — розповідь вченого
У 2025 році на Полтавщині стався найсильніший землетрус в Україні.
Землетруси у центрі України — вже не рідкість. Найпотужніший цьогоріч стався саме у Полтавській області: 1 лютого підземні поштовхи сягнули майже 4 балів. Але панікувати не варто, кажуть науковці.
Про це розповів доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України, в інтерв’ю для «РБК-Україна».
За його словами, Полтавщина розташована на так званому кристалічному щиті, але це не означає абсолютну стабільність. Територія розбита на мегаблоки з тектонічними розломами, між якими відбуваються незначні зсуви — саме вони і викликають землетруси.
Глибина поштовхів у регіоні — до 3-4 км. Такі коливання не становлять небезпеки для населення, однак все частіше фіксуються завдяки сучасному обладнанню.
Окрім Полтави, цікавою є ситуація на стику Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Там після побудови Новодністровського гідрокаскаду відбувся перерозподіл геомаси, що змінило характер сейсмічної активності: замість рідкісних сильних поштовхів почалися часті дрібні землетруси.
«Це природний процес — планета рухається. Небезпеки наразі немає», — підсумував Гринь.
Нагадаємо, у ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.
Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.
Також 13 липня, об 11:46 на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус.
Сейсмографи зафіксували підземні поштовхи в районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера, а осередок землетрусу залягав на глибині трьох кілометрів.