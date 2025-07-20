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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Помер "сплячий принц" Саудівської Аравії Аль-Валід бін Халед: що про нього відомо (фото)

Принц Аль-Валід понад 20 років перебував у комі після тяжкої ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Аль-Валід бін Халед

Аль-Валід бін Халед / © Халед бін Талал

Помер принц Аль-Валід бін Халед бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд, відомий як «сплячий принц», який понад 20 років перебував у комі після важкої аварії.

Його смерть підтвердив батько, принц Халед бін Талал, у соцмережі Х.

«З важким серцем оплакуємо смерть нашого дорогого сина… Нехай Бог змилується над ним», — написав він.

Що про нього відомо

/ © Халед бін Талал

© Халед бін Талал

https://twitter.com/AAzizTalal/status/1272908160135770115 / © Халед бін Талал

https://twitter.com/AAzizTalal/status/1272908160135770115 / © Халед бін Талал

/ © Халед бін Талал

© Халед бін Талал

Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд народився в квітні 1990 року у родині саудівської королівської династії. Він був старшим сином принца Халіда бін Талала Аль-Сауда і онуком принца Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда — одного з членів правлячого дому Саудівської Аравії. Також принц був племінником відомого бізнесмена принца Аль-Валіда бін Талала.

Свій навчальний шлях Аль-Валід продовжив у військовій академії у Великій Британії. У 2005 році, коли йому було всього 15 років, він потрапив у серйозну автомобільну аварію у Лондоні. Внаслідок ДТП принц отримав важку черепно-мозкову травму, супроводжувану значним крововиливом у мозок, що призвело до коми.

/ © Халед бін Талал

© Халед бін Талал

Понад 20 років Аль-Валід перебував у стані коми, підтримуючись на апаратах штучного життєзабезпечення в Медичному місті короля Абдулазиза в Ер-Ріяді. Попри численні прогнози лікарів і складність стану, його батько, принц Халід бін Талал, наполягав на продовженні лікування і підтримував надію на одужання сина.

Протягом цих двох десятиліть були зафіксовані рідкісні ознаки свідомості — рухи рук, що давало родині і близьким хоч якусь надію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Роберт, двоюрідний брат великого герцога Люксембурзького Анрі, оголосив про смерть свого 22-річного сина.

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