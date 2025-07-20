Зеленський посмертно нагородив підлітків, вбитих окупантами в Бердянську

Зеленський нагородив посмертно орденом Свободи двох убитих у Бердянську підлітків / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне нагородження орденом Свободи Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, загиблих у Бердянську.

Відповідний документ оприлюднив сайт президента 19 липня.

Указ передбачає нагородження школярів «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави».

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Тігран Оганнісян вчився в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7, Микита Ханганов — у Бердянській загальноосвітній школі № 1.

«Після двох років від моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним», — уточнила пресслужба ОП.

Нагадаємо, окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. У Службі розшуку дітей заявили, що хлопцям загрожувало увʼязнення до 20 років за сфабрикованою справою.

Окупанти звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Проте перед звинуваченням силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова та їхні родини.

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Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом убивства дітей.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що коли ситуація набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію — росіяни їх не відпустили.