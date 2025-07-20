ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Зеленський посмертно нагородив підлітків, вбитих окупантами в Бердянську

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова нагороджено «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський нагородив посмертно орденом Свободи двох убитих у Бердянську підлітків

Зеленський нагородив посмертно орденом Свободи двох убитих у Бердянську підлітків / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне нагородження орденом Свободи Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, загиблих у Бердянську.

Відповідний документ оприлюднив сайт президента 19 липня.

Указ передбачає нагородження школярів «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави».

Тігран Оганнісян вчився в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7, Микита Ханганов — у Бердянській загальноосвітній школі № 1.

«Після двох років від моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним», — уточнила пресслужба ОП.

Нагадаємо, окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. У Службі розшуку дітей заявили, що хлопцям загрожувало увʼязнення до 20 років за сфабрикованою справою.

Окупанти звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Проте перед звинуваченням силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова та їхні родини.

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом убивства дітей.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що коли ситуація набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію — росіяни їх не відпустили.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie