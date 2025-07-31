Ученые зафиксировали самую длинную молнию в истории: детали

Молния / © Unsplash

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Ученые официально зарегистрировали самый длинный электрический разряд в истории наблюдений. Спутниковые данные подтвердили, что молния, которая поразила территорию от американского штата Техас до штата Миссури, достигла 829 км в длину. Это почти в 52 раза больше средней молнии, длина которой обычно не превышает 16 км.

Об этом сообщило издание Space.

Феномен обнаружили при анализе архивных спутниковых снимков. Данные поступали со спутника GOES-16, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Аппарат оснащен современным картографом молний, который способен ежедневно фиксировать около миллиона электрических разрядов. Согласно исследованию, реальная длина этой мега-вспышки — 829 км, что на 61 км больше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году.

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Такие исключительные молнии исследователи называют мегавспышками — то есть разрядами длиной не менее 100 км. Их возникновение связано с длительными и обширными грозовыми системами, которые могут бушевать более 14 часов и охватывать большие территории. По оценкам ученых, подобные условия случаются нечасто, хотя благодаря усовершенствованным спутниковым технологиям такие явления удается фиксировать все точнее.

Профессор Университета штата Аризона Рэнди Сервени, который участвовал в исследовании, отмечает, что ученые только начинают изучать механизмы формирования таких гигантских молний. А ведущий автор публикации, Майкл Петерсон из Технологического института Джорджии, подчеркивает: переход к непрерывному наблюдению с геостационарной орбиты стал важным шагом для метеорологии.

Сегодня большинство регионов, где потенциально возникают мегавспышки, находятся в зоне охвата спутников нового поколения, а методы обработки данных значительно усовершенствовались. Это позволяет выявлять редкие атмосферные явления, которые ранее оставались незамеченными.

Напомним, ранее мы сообщали, что США и Индия запустили суперспутник для мониторинга Земли.

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