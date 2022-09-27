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У Львівській області зафіксували спалах дифтерії

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У Львівській області зафіксували спалах дифтерії

фото / Центр легеневого здоров'я, Facebook

В Львівській області зареєстрували спалах дифтерії. Виявили його в одному з дитячих будинків-інтернатів.

В одному з дитячих будинків-інтернатів на Львівщині виявили спалах дифтерії. 

Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров’я України.

Як стало відомо, спалах дифтерії виявили в одному з дитячих будинків-інтернатів, в якому також перебувають люди, які мають інвалідність з дитинства.

“Під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату було виявлено у 7 з них ознаки початкової стадії дифтерії. Всі вони госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні”, - розповіли в Центрі громадського здоров’я.

Там також додали, що спеціалісти відібрали матеріали для обстеження у 165 контактних осіб. Триває вивчення їхнього вакцинального статусу.

“Проведено дезінфекцію приміщень інтернату та камерне знезараження постільних речей. Епідеміологічне розслідування триває. Зразки для подальших бактеріологічних досліджень буде надіслано до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я”, - додали в Центрі.

Зазначимо, що дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Для нього характерне місцеве фібринозне запалення (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явища загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

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