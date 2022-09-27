У Держдепі США відреагували на ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Путін усвідомлює, що він програє у війні.

А тому Путін оголосив у Росії мобілізацію та погрожує Україні застосувати ядерну зброю.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

За словами речника Держдепу, Путін зробив усе можливе для ізоляції Росії та міжнародної підтримки України. А тому зараз Росії не вдасться залякати США.

"Його брязкання ядерною зброєю, фіктивні референдуми, його часткова мобілізація і часом навіть насильницьке придушення росіян, які реалізовували свої базові права, стимулювали всіх, але не так, як хотів президент Путін", – пояснив Прайс.

Речник Держдепу зазначив, що зараз Путін намагається брязкати ядерною зброєю, щоб залякати весь світ, проте ніхто не повинен піддаватись на його шантаж. Він додав, що США ніколи не визнають фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Лукашенко потролив Путіна за ядерні погрози.

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